Дипломат рассказал о «реверансе» в сторону Киева на саммите НАТО

Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов назвал первое заседание Совета Украина-НАТО во время саммита в Вильнюсе реверансом в сторону Киева. Об этом он рассказал РИА Новости.