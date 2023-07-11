Дипломат Гаврилов: собеседники в Вене признают мощь российской армии

«Наши собеседники в Вене отмечают: среди европейцев зреет понимание того, что лёгкой победы у Украины не будет и она в принципе невозможна. Они признают мощь и организованность российской армии, которая обрела на полях сражений колоссальный боевой опыт», — цитирует РИА Новости Гаврилова.