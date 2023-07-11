Посол России заявил о подготовке общества в США к антироссийским мерам
В преддверии саммита Североатлантического альянса ситуация скатывается к самому негативному сценарию в противостоянии НАТО с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского посла в США Анатолия Антонова.
По его словам, накануне мероприятия атмосфера в американском информационно поле накалилась до максимума. Делается все, чтобы подготовить мнение граждан США к одобрению любых решений против Москвы, которые в ближайшие дни будут озвучены в Вильнюсе. Ситуация продолжает скатываться к самому неблагоприятному исходу в противостоянии РФ и государств альянса, указал дипломат.
Антонов также заявил, что предпринимаемые меры со стороны западных стран создают все более непреодолимые преграды на пути выхода из острейшего военно-политического кризиса, что грозит самыми серьезными последствиями для безопасности в мире.
На саммит в Вильнюсе соберутся лидеры всех стран альянса. Мероприятие будет проходить 11-12 июля. Участники военного блока намерены утвердить новые планы наращивания военного присутствия у российских границ.