Пушков рассказал о «формуле» НАТО по вопросу Украины
Странам западного военного бока «намного выгоднее держать Украину в роли антироссийского тарана», которую Киев исполняет лучше, чем если бы «незалежная» была частью НАТО. Об этом «Парламентской газете» заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
По его словам, на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля наверняка будет заявлено о широкой поддержке Украины — это станет, как считает сенатор, «компенсацией за отказ» принять страну в альянс.
«Курс на прием Украины в НАТО, думаю, все-таки будет провозглашен на саммите. И речь пойдет уже не об абстрактных обещаниях — вполне вероятно, что они выдвинут целый ряд условий Украине, выполнение которых в перспективе гарантирует стране членство в НАТО. Другое дело, что условия эти вряд ли будут Киеву по плечу», — считает Алексей Пушков.
Парламентарий отметил, что в НАТО давно принято решение по Украине — отказать ей в приеме, но не отказывать в поддержке.
«Такова формула альянса в отношении Киева», — считает он.