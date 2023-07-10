Пушков рассказал о «формуле» НАТО по вопросу Украины

«Курс на прием Украины в НАТО, думаю, все-таки будет провозглашен на саммите. И речь пойдет уже не об абстрактных обещаниях — вполне вероятно, что они выдвинут целый ряд условий Украине, выполнение которых в перспективе гарантирует стране членство в НАТО. Другое дело, что условия эти вряд ли будут Киеву по плечу», — считает Алексей Пушков.