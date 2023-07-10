В посольстве РФ прокомментировали «шпионский скандал» в Молдавии

Посольство России в Кишиневе прокомментировало у себя в Telegram-канале «шпионский скандал» в Молдавии. В диппредставительстве назвали заявления Молдавии в адрес РФ продолжением антироссийской линии.

«С недоумением узнали из СМИ о "руке Москвы" в очередном "шпионском скандале" в Республике Молдова», — говорится в тексте.

В посольстве назвали обвинения в «дестабилизации и оказании влияния на внутренние политические процессы» своеобразной «визитной карточкой» Запада в «скоординированной антироссийской линии».

«С сожалением констатируем применение данной практики молдавской стороной», — добавили в диппредставительстве.

Также там отметили, что РФ «в отличие от Запада уважает суверенитет других государств и не вмешивается в их внутренние дела».