МИД РФ: ВСУ попытались атаковать Крымский мост ракетой С-200

Украинские военные в воскресенье, 9 июля, предприняли попытку нанести удар по целям на территории России. В частности, одна из ракет С-200 была направлена на Крымский мост, заявили в МИД РФ. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

В МИД уточнили, что ВСУ переоборудовали зенитные ракеты С-200 в ударный вариант. Расчеты ЗРК попытались нанести ими удар по целям в Крыму и Ростовской области.

Силы ПВО успешно отразили эту атаку, уничтожили все ракеты. Обломки изделий повредили несколько зданий, но существенного ущерба причинить не смогли.

Кроме того, отметили во внешнеполитическом ведомстве, удар был нанесен и по Брянской области. Его также отразили системы ПВО.

В МИД подчеркнули, что по мнению экспертов, ВСУ направили одну из ракет на Крымский мост с тем, чтобы попытаться «уничтожить этот объект критически важной гражданской инфраструктуры».