Политолог объяснил заявление Эрдогана о Турции в ЕС в обмен на Швецию в НАТО

Политолог заявил, что Эрдоган хочет пойти на торг по поводу места в Евросоюзе
Политолог Александр Асафов заявил, что слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о поддержке присоединения Швеции к НАТО в обмен на место для его страны в Евросоюзе являются намеренно завышенными требованиями, который турецкий лидер хочет использовать для торга. Об этом сообщает Life.
Как считает Асафов, Эрдоган специально завышает ставки, чтобы добиться для Турции «чего-либо ещё».
«Наверняка уже есть компромиссное решение, на которое он готов согласиться, но оно тем не менее неприятное для Запада. Это не только поставки F-16 и какие-то экономические преференции. Тут есть что-то ещё, а вот что именно – большой вопрос», – считает Асафов.
Напомним, что Эрдоган назвал вступление Турции в Евросоюз «дорогой для Швеции в НАТО».
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