Политолог объяснил заявление Эрдогана о Турции в ЕС в обмен на Швецию в НАТО

«Наверняка уже есть компромиссное решение, на которое он готов согласиться, но оно тем не менее неприятное для Запада. Это не только поставки F-16 и какие-то экономические преференции. Тут есть что-то ещё, а вот что именно – большой вопрос», – считает Асафов.