МИД РФ: Обстрелы Керченского пролива были бы невозможны без помощи Запада
Попытки ударов по Керченскому транспортному переходу, а также по аэродрому Морозовск в Ростовской области были бы невозможны без содействия возглавляемой США западной коалиции, сказано в сообщении МИД РФ.
"Неонацистский режим В. Зеленского предпринял очередную попытку совершить террористический акт на российской территории", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Но ПВО России эти атаки отбило, а ракеты уничтожило, "в результате разлетов осколков повреждено несколько зданий".
В тот же день, 9 июля, российские системы ПВО сработали в Брянской области.
ВСУ "пытались нанести удар по аэродрому Шайковка в Калужской области". Но и тут "ракеты были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы и обошлось без жертв.
Целью еще одной ракеты вновь стал Крымский мост. ВСУ попытались "уничтожить этот объект критически важной гражданской инфраструктуры".
Подобные действия, подводят итог дипломаты, были бы невозможны без финансового, технического и логистического содействия возглавляемой США западной коалиции, выступающей "спонсором преступной деятельности режима Зеленского".