Попытки ударов по Керченскому транспортному переходу, а также по аэродрому Морозовск в Ростовской области были бы невозможны без содействия возглавляемой США западной коалиции, сказано в сообщении МИД РФ.

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"Неонацистский режим В. Зеленского предпринял очередную попытку совершить террористический акт на российской территории", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Но ПВО России эти атаки отбило, а ракеты уничтожило, "в результате разлетов осколков повреждено несколько зданий".

В тот же день, 9 июля, российские системы ПВО сработали в Брянской области.

ВСУ "пытались нанести удар по аэродрому Шайковка в Калужской области". Но и тут "ракеты были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы и обошлось без жертв.

Целью еще одной ракеты вновь стал Крымский мост. ВСУ попытались "уничтожить этот объект критически важной гражданской инфраструктуры".