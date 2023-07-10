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В России временно запретят сдавать на права после езды в пьяном виде

Прежде уличенные в езде в нетрезвом виде россияне временно не смогут получить водительское удостоверение. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В России временно запретят сдавать на права после езды в пьяном виде
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