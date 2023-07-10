В России временно запретят сдавать на права после езды в пьяном виде

В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыВ России временно запретят сдавать на права после езды в пьяном видеLenta.ru10 июля, 20:02Прежде уличенные в езде в нетрезвом виде россияне временно не смогут получить водительское удостоверение. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.© globallookpress.comГлавные новостиБольше новостейLenta.ru: главные новости