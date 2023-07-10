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Путин наградил писателя Проханова орденом Александра Невского

Президент Росии Владимир Путин подпсиал указ о награждении писателя, председателя движения поддержки и реализации социально значимых проектов «Русская мечта» Алекандра Проханова орденом Александра Невского.

Путин наградил писателя Проханова орденом Александра Невского
© РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что Проханова наградили орденом за активную общественную деятельность.

Ранее Путин подписал указ о награждении первого замглавы российского МИД Владимира Титова орденом Александра Невского.