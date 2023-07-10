Путин наградил писателя Проханова орденом Александра Невского
Президент Росии Владимир Путин подпсиал указ о награждении писателя, председателя движения поддержки и реализации социально значимых проектов «Русская мечта» Алекандра Проханова орденом Александра Невского.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что Проханова наградили орденом за активную общественную деятельность.
Ранее Путин подписал указ о награждении первого замглавы российского МИД Владимира Титова орденом Александра Невского.
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