В России высказались о трудоустройстве бойцов ЧВК «Вагнер»
Военный опыт бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» очень важен для защиты интересов России, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об их дальнейшем трудоустройстве в оборонной сфере.
«То, что произошло 24 июня — президент этому оценку дал. Но мы понимаем, что это отдельная горстка людей, которая пыталась достичь своей цели в ходе этого мятежа. Большая часть сотрудников ЧВК — добросовестные граждане нашей страны, патриоты. Люди, которые имеют богатейший опыт военной службы, настоящие профессионалы военного дела — почему бы не воспользоваться этим в интересах безопасности нашего государства? Нам нужны настоящие профессионалы своего дела», — сказал депутат.
10 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин встречался с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным после мятежа.
Представитель Кремля также отметил, что глава государства предложил бойцам варианты трудоустройства.
В ночь на 24 июня Евгений Пригожин объявил о начале мятежа и обвинил Минобороны России в атаке на вагнеровцев. Представители ЧВК за сутки прошли Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области, двигаясь на Москву.
Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин развернул колонны. Дмитрий Песков заявил, что он сможет «уйти в Белоруссию», а уголовное дело против него прекратят.