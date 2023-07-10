В России высказались о трудоустройстве бойцов ЧВК «Вагнер»

«То, что произошло 24 июня — президент этому оценку дал. Но мы понимаем, что это отдельная горстка людей, которая пыталась достичь своей цели в ходе этого мятежа. Большая часть сотрудников ЧВК — добросовестные граждане нашей страны, патриоты. Люди, которые имеют богатейший опыт военной службы, настоящие профессионалы военного дела — почему бы не воспользоваться этим в интересах безопасности нашего государства? Нам нужны настоящие профессионалы своего дела», — сказал депутат.