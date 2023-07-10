Лавров обвинил ООН в невыполнении российской части зерновой сделки

Российская часть зерновой сделки не выполнялась ни в одном из пунктов. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров , передает «РИА Новости».

«Что касается российской части зерновой сделки, то она вообще не выполнялась ни в одном из своих пунктов», — сказал он на пресс-конференции по итогам шестого раунда стратегического диалога ССАГПЗ-Россия.

Лавров указал, что «уже много-много» месяцев занимающиеся данным вопросом представители ООН уверяли РФ, что «прилагают неимоверные усилия». Однако, по словам главы МИД, они «не принесли никакого результата вообще».

Во внешнеполитическом ведомстве РФ уже неоднократно указывали, что обязательства перед Москвой в рамках зерновой сделки не выполняются. В связи с этим в РФ рассматривают вариант ее завершения после 18 июля.