Лавров выступил перед СМИ по итогам встречи глав МИД России и стран Персидского залива

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам шестого раунда стратегического диалога "Россия - Совет сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ)" на уровне министров иностранных дел в Москве в понедельник, 10 июля.