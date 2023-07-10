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Лавров выступил перед СМИ по итогам встречи глав МИД России и стран Персидского залива

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам шестого раунда стратегического диалога "Россия - Совет сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ)" на уровне министров иностранных дел в Москве в понедельник, 10 июля.

ССАГПЗ объединяет шесть арабских стран - Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты - с целью дальнейшей политической и экономической интеграции между ними.

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