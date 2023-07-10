Лавров заявил, что Кувейт не поддается на кампанию Запада по Украине

"Запад постоянно пытается выносить на обсуждение проблему Украины. Объясняют тем, что они якобы должны нанести поражение России, поскольку это определяет, какая страна в будущем будет доминировать в мире. Уважаем взвешенную и ответственную позицию Кувейта в отношении попыток представить ситуацию как катастрофу глобального масштаба, по сравнению с которой никакие другие проблемы не могут иметь значения. Считаю, что это нечестно по отношению к существующим на протяжении десятилетий проблемам Ближнего Востока, Северной Африки (палестино-израильский конфликт, а также проблемы Ирака, Ливии и Сирии)", - отметил Лавров.