Лавров прибыл в Индонезию

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Джакарту для участия в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Как ожидается, российский министр пробудет в индонезийской столице с 12 по 14 июля. Дипломат примет участие во встречах глав МИД в форматах Россия-АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности.

12 июля Лавров встретится с Генеральным секретарем АСЕАН Као Кимхорном, 13 июля примет участие во встрече в формате АСЕАН-Россия, а 14 июля — в совещании глав МИД ВАС и 30-й сессии Регионального форума АСЕАН по безопасности.