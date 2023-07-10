Лавров заявил о высоком уровне отношений лидеров России и Бахрейна

Отношения президента России Владимира Путина и короля Бахрейна Хамада бен Иса Аль Халифы носят доверительных характер и находятся на высоком уровне. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с министром иностранных дел Бахрейна Абдель Латифом бен Рашидом аз-Зайяни.