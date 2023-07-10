Мишустин заявил о росте интереса зарубежных партнеров к экономике России

Зарубежные партнеры до сих пор заинтересованы в сотрудничестве с Россией, несмотря на попытки Запада лишить ее цепочек поставок и расчетов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По словам главы правительства, Москва готова и далее развивать экономическое сотрудничество с другими странами, в том числе в сфере технологий, передает ТАСС.

Выступая на пленарном заседании международной промышленной выставки «Иннопром», Мишустин приветствовал компании из регионов Ближнего Востока, Африки, Центральной и Юго-Восточной Азии.

«Мы готовы развивать партнерские отношения в сфере промышленности, технологий и инноваций», – заявил он.

Мишустин заявил о необходимости повышать устойчивость производств на фоне санкций, а для этого необходимо добиваться технологического суверенитета.

Премьер-министр отметил, что российская промышленность не вернется к прежним моделям работы, имея в виду опору на импорт и западные технологии.

«Конечно, это серьезный вызов для нашей промышленности. Но возврата к прежним моделям работы, с опорой на импорт иностранных технологий, уже не будет», – добавил Мишустин.