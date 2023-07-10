Мишустин заявил, что Россия остается открытой для сотрудничества

"Рад приветствовать на "Иннопроме" коллег из всех дружественных стран. Знаю, что здесь присутствуют компании из регионов Ближнего Востока, Африки, Центральной и Юго-Восточной Азии. Россия открыта для сотрудничества. Это неоднократно подчеркивал президент [России] Владимир Владимирович Путин. И мы готовы развивать партнерские отношения в сфере промышленности, технологий и инноваций", - заверил он.