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Мишустин заявил, что Россия остается открытой для сотрудничества

Россия готова и далее развивать экономическое сотрудничество с другими странами, в том числе в сфере технологий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром".

Мишустин заявил, что Россия остается открытой для сотрудничества
© РИА Новости

"Рад приветствовать на "Иннопроме" коллег из всех дружественных стран. Знаю, что здесь присутствуют компании из регионов Ближнего Востока, Африки, Центральной и Юго-Восточной Азии. Россия открыта для сотрудничества. Это неоднократно подчеркивал президент [России] Владимир Владимирович Путин. И мы готовы развивать партнерские отношения в сфере промышленности, технологий и инноваций", - заверил он.