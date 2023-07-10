Председатель ГД провел совещание с руководителями политических фракций

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями политических фракций, которое проходит ежемесячно по итогам региональной недели.
Обсуждалась приоритетная повестка работы Государственной Думы на июль.
На совещании, в котором приняла участие заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова, речь шла о поправках ко второму чтению законопроекта «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Вячеслав Володин подчеркнул, что «в ходе обсуждения совместно с Правительством РФ выработана консолидированная позиция всех фракций, которая будет отражена в поправках депутатов. Важно учесть опыт регионов, эффективно решающих эти вопросы».
Предлагаемые поправки дают субъектам РФ возможность принимать региональные законы для обеспечения жилищными сертификатами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при достижении ими 21 года.
Преимущественным правом будут обладать также те, кто уже имеет своих детей и намерен использовать материнский капитал для приобретения жилья.
Вопрос находится на контроле Государственной Думы и будет рассмотрен до конца весенней сессии, отметил Вячеслав Володин.
Участники совещания также отметили эффективность форматов выездных мероприятий Совета Государственной Думы. Это позволяет не только ознакомиться с ситуацией на местах, но и выработать решение задач, стоящих перед регионами и отраслями, обеспечить социальную защиту граждан. В планах на июль — провести выездное совещание членов Совета Государственной Думы по вопросам оказания медицинской помощи онкобольным.