Матвиенко: Россия может рассчитывать на твердое дружеское плечо Китая

Пекин намеревается продолжать сотрудничество с Москвой «последовательно и настойчиво», заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Отношения России и Китая «не подвержены никакой конъюнктуре, никакому внешнему политическому воздействию», заявила Матвиенко после встречи с Си Цзиньпином, передает ТАСС.

Китай намерен последовательно и настойчиво продолжать сотрудничество с Россией, и «сохранять ту дружбу», которая есть между народами.

«В лице Китая мы можем рассчитывать на твердое, надежное дружеское плечо», – указала спикер Совфеда.

Между тем сам председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что развитие отношений двух стран – это их стратегический выбор, основанный на коренных интересах. Китай готов вместе с Россией способствовать построению процветающего, стабильного и справедливого мира, указал он.