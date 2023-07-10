В Кремле отреагировали на сообщения СМИ о погибших в СВО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга не стал комментировать сведения Медузы и Медиазоны (организация включена Минюстом в список иноагентов) о количестве погибших российских солдат при проведении специальной военной операции (СВО) на Украине.

По словам Пескова, в Кремле прекратили мониторить издание «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) и не знают, о чем идет речь.

Он посоветовал обращаться в Минобороны РФ по поводу количества погибших при проведении СВО.

«[Сведения] дает Минобороны. Они единственные, кто имеет такую прерогативу», — отметил Песков.