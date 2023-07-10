Матвиенко передала Си Цзиньпину устное послание от Путина
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином передала ему послание от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.
Она отметила, что перед отъездом из России в Китай она разговаривала с главой государства — он просил передать Си «теплое приветствие, наилучшие пожелания».
«Тепло вспоминал ваш визит в марте, ваши длительные результативные переговоры. Передал вам устное послание. Чтобы не зачитывать, хоть оно и устное, но все-таки вам адресовано, позвольте я вам его передам», — заявила Матвиенко.
Напомним, что сейчас делегация Совфеда находится с визитом в КНР по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжао Лэцзи. На встрече с ним Матвиенко отмечала, что эта поездка говорит о положительном настрое на активизацию сотрудничества двух стран.