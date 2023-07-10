Миронов предложил выдавать молодым семьям беспроцентную ипотеку

Необходимо давать молодым семьям беспроцентный кредит на приобретение квартиры или дома. С такой инициативой выступил руководитель фракции "Справедливая Россия – За Правду" Сергей Миронов во время круглого стола на тему "Форум справедливости: в трудное время рядом с тобой".

"Давайте будем молодым семьям давать беспроцентный кредит. Без процентов, но кредит, деньги в долг. В деревне, на селе – на постройку дома. В городе – на покупку квартиры", – передает Агентство "Москва" его слова.

Миронов предложил возвращение кредита соотносить с количеством детей в семье. Например, если в семье родился первый ребенок, тогда будет списываться 25% кредита. При рождении второго ребенка – 50%. За третьего ребенка Миронов предложил списать весь кредит.