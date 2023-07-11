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Мишустин дал поручение по строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) МоскваСанкт-Петербург. Соответствующее поручение опубликовано на сайте правительства России.

Мишустин дал поручение по строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург
© kremlin.ru

"К концу второй декады июля Минтранс совместно с Минэкономразвития, ОАО "РЖД", АО "Группа синара" и ПАО "Сбербанк" должны дополнительно проработать параметры проекта создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург", – отмечается в сообщении.

Мишустин поручил учесть возможность привлечения внебюджетных источников финансирования. Ранее глава Минтранса РФ Виталий Савельев сообщил, что большинство членов российского правительства поддерживает идею создания высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Он отметил, что проект требует вложения больших ресурсов, однако уже нашлись инвесторы, готовые вложиться как в само строительство железной дороги, так и в создание поездов для нее.

Также Савельев не исключил, что в перспективе магистраль могут продлить до Минска. При этом предварительно потребуется оценить стоимость и целесообразность такого решения, подчеркнул он.