Мишустин дал поручение по строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург

"К концу второй декады июля Минтранс совместно с Минэкономразвития , ОАО "РЖД" , АО "Группа синара" и ПАО "Сбербанк" должны дополнительно проработать параметры проекта создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург", – отмечается в сообщении.

Мишустин поручил учесть возможность привлечения внебюджетных источников финансирования. Ранее глава Минтранса РФ Виталий Савельев сообщил, что большинство членов российского правительства поддерживает идею создания высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Он отметил, что проект требует вложения больших ресурсов, однако уже нашлись инвесторы, готовые вложиться как в само строительство железной дороги, так и в создание поездов для нее.