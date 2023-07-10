Мишустин прилетел в Екатеринбург
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург. Здесь он примет участие в международной промышленной выставке "Иннопром".
В частности, вместе со своими коллегами из Белоруссии и Казахстана - Романом Головченко и Алиханом Смаиловым - глава российского кабмина выступит на стратегической сессии "Устойчивое производство. Стратегия обновления".
Также у председателя российского правительства запланирована встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Вместе с Мишустиным на Урал прилетели вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров, зампредседателя правительства Алексей Оверчук и министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Ежегодно мероприятие проводят на территории международного выставочного центра "Екатеринбург-Экспо", в составе которого несколько павильонов общей площадью 50 тыс. кв. метров и конгресс-центр площадью 41,6 тыс. кв. м.