Мишустин прилетел в Екатеринбург

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург. Здесь он примет участие в международной промышленной выставке "Иннопром".

В частности, вместе со своими коллегами из Белоруссии и Казахстана - Романом Головченко и Алиханом Смаиловым - глава российского кабмина выступит на стратегической сессии "Устойчивое производство. Стратегия обновления".