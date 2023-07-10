Депутат попросил провести проверку концертного агентства группы «Звери»

Депутат Михаил Романов попросил провести проверку концертного агентства группы «Звери»
Депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку деятельности концертного агентства «Nebo Records», которое занимается организацией выступлений группы «Звери», сообщает пресс-служба Госдумы.
Поводом для депутатского запроса к генпрокурору стали многочисленнее обращения к Михаилу Романову представителей петербургской родительской и педагогической общественности. Через соцсети родители и педагоги требуют оградить детей от негативного влияния музыки «Зверей» путем запрета ближайших концертов группы.
Официальный сайт музыкантов продает билеты на шоу 23 августа на ВТБ-арене в Москве и на 1 сентября на Газпром-арене в Санкт-Петербурге. По мнению обратившихся к депутату петербуржцев, группа, солист которой неоднократно высказывался против СВО, не должна иметь возможность доносить до подрастающего поколения свою антигосударственную позицию.
В своем обращении Михаил Романов подчеркивает, что лидер группы «Звери» Роман Билык с самого начала специальной военной операции на Украине публично выступал против СВО.
По мнению Михаила Романова, выступление группы «Звери» в Санкт-Петербурге в День знаний ни в коем случае не должно быть допущено властями.
«1 сентября – это начало нового учебного года, когда каждый, кто учится, вступает на следующую ступень познания мира и процесса воспитания гражданской ответственности. В этот день должны звучать только коллективы, которые способны вдохновлять молодежь на учебу и на созидание во благо любимого Отечества, порождать гордость за его победы, заражать искренним патриотизмом», - говорится в депутатском запросе Михаила Романова.
Парламентарий просит генерального прокурора проверить деятельность «Nebo Records» на предмет наличия финансовых операций с иностранными контрагентами и на соблюдение иных требований действующего российского законодательства.
В случае обнаружения нарушений, Михаил Романов призывает принять установленные законами меры вплоть до приостановления деятельности агентства и рассмотрения вопроса о включении его и группы «Звери» в перечень иностранных агентов.