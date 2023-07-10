Депутат попросил провести проверку концертного агентства группы «Звери»

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Поводом для депутатского запроса к генпрокурору стали многочисленнее обращения к Михаилу Романову представителей петербургской родительской и педагогической общественности. Через соцсети родители и педагоги требуют оградить детей от негативного влияния музыки «Зверей» путем запрета ближайших концертов группы.

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Официальный сайт музыкантов продает билеты на шоу 23 августа на ВТБ-арене в Москве и на 1 сентября на Газпром-арене в Санкт-Петербурге. По мнению обратившихся к депутату петербуржцев, группа, солист которой неоднократно высказывался против СВО, не должна иметь возможность доносить до подрастающего поколения свою антигосударственную позицию.

В своем обращении Михаил Романов подчеркивает, что лидер группы «Звери» Роман Билык с самого начала специальной военной операции на Украине публично выступал против СВО.

По мнению Михаила Романова, выступление группы «Звери» в Санкт-Петербурге в День знаний ни в коем случае не должно быть допущено властями.

«1 сентября – это начало нового учебного года, когда каждый, кто учится, вступает на следующую ступень познания мира и процесса воспитания гражданской ответственности. В этот день должны звучать только коллективы, которые способны вдохновлять молодежь на учебу и на созидание во благо любимого Отечества, порождать гордость за его победы, заражать искренним патриотизмом», - говорится в депутатском запросе Михаила Романова.

Парламентарий просит генерального прокурора проверить деятельность «Nebo Records» на предмет наличия финансовых операций с иностранными контрагентами и на соблюдение иных требований действующего российского законодательства.