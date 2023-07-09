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Медведев не исключил удары по ядерным объектам на Украине в случае атак на Смоленскую АЭС

По мнению зампреда Совбеза РФ, нужно рассмотреть такой сценарий в случае, если подтвердится попытка атаковать натовскими ракетами российскую станцию

Медведев назвал условие удара по ядерным объектам на Украине
© РИА Новости

Россия может ударить по ядерным объектам в Восточной Европе, если подтвердится попытка атаковать Десногорскую АЭС в Смоленске ракетами НАТО. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

"Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Тут уже нечего стесняться", - написал он.

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