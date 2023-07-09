Медведев назвал условие удара по ядерным объектам на Украине

Медведев не исключил удары по ядерным объектам на Украине в случае атак на Смоленскую АЭС
По мнению зампреда Совбеза РФ, нужно рассмотреть такой сценарий в случае, если подтвердится попытка атаковать натовскими ракетами российскую станцию
Россия может ударить по ядерным объектам в Восточной Европе, если подтвердится попытка атаковать Десногорскую АЭС в Смоленске ракетами НАТО. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
"Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Тут уже нечего стесняться", - написал он.