В Кремле пока не решили, поедет ли Путин на саммит БРИКС в ЮАР
Кремль пока не принял решение, примет ли Президент РФ Владимир Путин очное участие в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в ЮАР в августе или же ожидается его участие в другом формате. Об этом сообщил журналистам 11 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Пока мы обдумываем различные варианты. После того, как президент примет решение, мы вас проинформируем», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Международный уголовный суд 17 марта выдал ордера на арест Президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. По данным суда, они «предположительно несут ответственность за незаконную депортацию населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Россию».
Страны, которые присоединившиеся к основополагающему документу МУС — Римскому статуту, будут обязаны арестовать Путина и Львову-Белову, если они окажутся на территории этих государств. Москва не признает решения МУС.