В Кремле пока не решили, поедет ли Путин на саммит БРИКС в ЮАР

Кремль пока не принял решение, примет ли Президент РФ Владимир Путин очное участие в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в ЮАР в августе или же ожидается его участие в другом формате. Об этом сообщил журналистам 11 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока мы обдумываем различные варианты. После того, как президент примет решение, мы вас проинформируем», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордера на арест Президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. По данным суда, они «предположительно несут ответственность за незаконную депортацию населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Россию».