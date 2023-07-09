Захарова прокомментировала штрафы за поздравления с Днем Победы в Латвии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала штрафы за поздравления с 9 мая в Латвии . Об этом она написала в Telegram .

Ранее стало известно, что в Латвии начали штрафовать всех, кто размещал поздравление с Днем Победы 9 мая в сети или просто ставил лайки под такими постами. В полиции страны сообщили, что людей привлекают к административной ответственности за подобные публикации.