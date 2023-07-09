Захарова отреагировала на заявления главы МИД Франции о поддержке Украины
Высказывания главы МИД Франции Катрин Колонны о планах Парижа по усилению военной помощи Украине привели к тому, что генерал Шарль де Голль перевернулся в гробу, предположила представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
В воскресенье, 9 июля, Катрин Колонна рассказала, что Париж направит очередные пакеты военной помощи Киеву. Она пояснила, что поддержка Киева в дальнейшем будет только усиливаться.
«Де Голль в гробу перевернулся: его страна спонсирует нацистов»,- отметила Захарова.
Шарль де Голль (1890-1970) - видный французский военный, политический и государственный деятель. Во время Второй мировой войны стал символом французского сопротивления.
В 1965 году вывел Францию из Североатлантического альянса, а также отказался от использования доллара в международных расчетах.
Ранее сообщалось, что Париж принял решение поддерживать стремление Киева по вступлению в НАТО.