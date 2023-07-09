В Госдуме отреагировали на признание Украины в подрыве Крымского моста

Россия без признания Украины знала, кто виновен в подрыве Крымского моста, утверждает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа . Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на заявление Киева о причастности к диверсии в октябре 2022 года.

«Официальных заявлений не было, но во всех СМИ на Украине об этом говорили, слагали песни, говорили по телевизору, стихи писали о том, какие они молодцы и как совершают террористические акты. Почему это произошло сейчас? Очевидно, до этого они не получали определенных разрешений от США, которые всячески руководят всем. В том числе, я уверен, при их участии, корректировке и разведке был сделан этот террористический акт, как и многие другие», — сказал депутат.