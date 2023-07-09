Захарова ответила на заявление Киева об ударе по Крымскому мосту
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания замминистра обороны Украины Анны Маляр об ударе по Крымскому мосту. Она назвала киевский режим террористическим и призвала НАТО обратить внимание на Запорожскую АЭС.
"Сейчас они приступили к "собственному спасению" - нанесению ущерба Запорожской АЭС", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она добавила, что странам НАТО необходимо заострить внимание на этой теме на грядущем саммите в Вильнюсе.
"В зоне прямого поражения окажется подавляющее большинство членов альянса", - заключила официальный представитель МИД России.
Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр написала в своем Telegram-канале: "273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику".
Напомним, взрыв на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября 2022 года. В результате взрыва грузового автомобиля загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Два автомобильных пролета моста частично обрушились. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым стоят украинские спецслужбы.