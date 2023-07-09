Захарова заявила об усталости стран от дискриминации российских спортсменов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировали принятие декларации Движения неприсоединения на встрече в Баку. Ее слова опубликованы на официальном сайте ведомства.
По мнению дипломата, многие государства испытывают усталость из-за от дискриминации спортсменов России.
«Можно сделать вывод, что подавляющее большинство мирового сообщества откровенно устало от оголтелых призывов и попыток стран Запада "отменить" российский спорт», — подчеркнула она.
Захарова добавила, что многие понимают, что отсутствие российских спортсменов негативно отражается на зрелищности состязаний, их коммерческой составляющей и их репрезентативности.
Lenta.ru: главные новости