Стало известно о возможном визите Матвиенко в Китай

В Китае ожидают, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетит страну с 9 по 12 июля. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Стало известно, что политик может возглавить российскую делегацию на заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания и Всекитайского собрания народных представителей.

Агентство отмечает, что Матвиенко посетит Китай по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Другие подробности возможной поездки спикера Совфеда в настоящее время не приводятся.