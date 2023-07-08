Кремль отреагировал на возвращение командиров "Азова"* из Турции

Кремль обвинил Турцию в нарушении договоренностей, касающихся главарей террористической организации «Азов»*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя президента России Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, возвращение из Турции на Украину главарей «Азова»* является нарушением условий имевшихся договоренностей. При этом условия нарушила как турецкая сторона, так и Киев.

«Россию никто не ставил в известность о передаче Украине главарей "Азова"* из Турции», - заявил Песков.

Он отметил, что по условиям договоренностей украинские террористы должны были находиться на территории Турции «до момента окончания конфликта».

В сентябре прошлого года после обмена с Киевом удалось освободить 56 пленных россиян. Украине передали 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов"*.

О состоявшемся обмене сообщал и Эрдоган. Террористы находились в Турции, что было требованием России.