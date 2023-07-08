В Госдуме рассказали подробности работы над проектом о запрете смены пола

Закон о запрете смены пола в России будет принят, невзирая на сопротивление. Проект Госдумы «доведут до конца и не оставят какие-либо лазейки». Об этом заявил вице-спикер нижней палаты парламента Пётр Толстой.

«Работа будет продолжена вплоть до установления полного запрета. И это не вопрос ограничения чьих-то там свобод, это вопрос национальной безопасности», - написал Толстой в Telegram-канале.

По его словам, при рассмотрении законопроекта, приходится сталкиваться с «сопротивлением». Конкретные персоны или организации он не назвал.

Парламентарий отметил, что патриаршая комиссия по вопросам семьи предлагает ввести инструменты, защищающие усыновленных российских детей в странах, где разрешена смена пола.

Депутат также поздравил россиян с праздником святых Петра и Февронии - Днем Семьи, Любви и Верности, который отмечается 8 июля.

Законопроект о запрете смены пола в России был внесен в Госдуму в мае. Документ предусматривает изменения в законе «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Он запрещает «осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека».