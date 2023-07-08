Захарова высказалась о ситуации с «Северными потоками»

«Очевидно, и все это понимают, что коллективный Запад делает все, для того чтобы информация, материалы, данные по подрыву «Северного потока» не достигали широкой аудитории», — сказано в тексте комментария представителя МИД, которая обратила внимание, что страны Запада обладают широкими возможностями для распространения информации и пользуются этим, когда это нужно им.