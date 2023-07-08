Политолог прокомментировала слова Эрдогана о НАТО и Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган необходим России как посредник в украинском противостоянии, заметила политолог и востоковед Елена Супонина. Она добавила, что его слова о гипотетическом вступлении Украины в НАТО являются по сути комплиментом на фоне саммита альянса в Вильнюсе, запланированного на 11-12 июля, пишут РИА «Новости».

«Роль Турции как посредника востребована [на фоне конфликта]», - отметила политолог.

По ее мнению, Эрдоган будет предпринимать все необходимые шаги, чтобы сохранить отношения с Россией. В частности, он продолжит политическое маневрирование, постарается сохранить баланс в своих отношениях со сторонами конфликта.

Соответственно, уточнила Супонина, заявление турецкого лидера о возможном вступлении Украины в блок не следует воспринимать серьезно. Его слова являются своего рода комплиментом украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, добавила она.