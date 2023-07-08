В Кремле рассказали, состоялся ли телефонный разговор президентов РФ и Турции

«Пока нет», — ответил пресс-секретарь российского главы государства на вопрос, состоялся ли уже такой телефонный разговор.

Информации о том, значится ли в рабочем графике Путина телефонный разговор с президентом Турции, сейчас нет.

Перед этим Песков обращал внимание, что определенности по встрече президентов РФ и Турции нет.