Белик оценил позицию Эрдогана по членству Украины в НАТО

Нельзя уравнивать высказывания о том, что Украина имеет право на членство в НАТО с содействием ее вступлению в альянс, поскольку слова поддержки часто остаются лишь декларациями. Об этом 8 июля заявил член Комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам контактов турецкий лидер заявил, что Украина имеет право на вступление в НАТО.

«Считать Украину достойной вступления в НАТО и как-то этому способствовать — это разные вещи, слова поддержки часто так и остаются словами. В целом в риторике турецкого лидера прослеживается стремление быть посредником между сторонами конфликта, это удобная позиция», — цитирует РИА «Новости» Белика.

Депутат подчеркнул, то президент Турции пытается лавировать, ставя во главу угла собственные амбиции и интересы его страны.

«Что же касается темы зерновой сделки, то Анкара ожидает ее продления, потому что она ей выгодна, но Москва сама принимает решение в этом вопросе», — добавил он.