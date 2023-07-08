В Крыму заявили об иске к Украине из-за энергетической блокады

В суд Крыма будет подан иск о возмещении ущерба, нанесенной полуострову энергетической блокадой со стороны Украины, рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что ранее в Арбитражный суд Крыма был подан иск об ущербе бюджету республики от водной блокады со стороны Киева на 152 млрд рублей.

Константинов заявил, что при расчете суммы иска по энергетической блокаде были учтены суммы, потраченные на строительство энергомоста, приобретение генераторов и другие.

Политик заметил, что благодаря России Крым получил энергонезависимость от Украины.

Вместе с тем, уточнил глава крымского парламента, прежнюю систему обеспечения полуострова электричеством строил СССР, не Украина. Соответственно, власти Киева не имели никакого права ее разрушать.