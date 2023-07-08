Медведев: реализация вступления Украины в НАТО означает Третью мировую войну
Президент США Джо Байден манит украинское правительство перспективой вступления в НАТО, реализация такого сценария будет означать Третью мировую войну, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
По его словам, Байден развязал затяжной конфликт с Россией, в ходе которого киевский режим уничтожает остатки своей страны.
«Сейчас он, исчерпав все ресурсы, обещает кассетные заряды и снова манит неонацистов в Киеве натовской перспективой, реализация которой означает третью мировую войну», — написал Медведев в своём Telegram-канале.
Он отметил, что доминирование и ограничивание других стран является курсом любого американского лидера.