Захарова отреагировала на слова Резникова про кассетные бомбы

Украинские военные не смогут организовать «строгий учёт и отчёт» при использовании кассетных боеприпасов, запрещенных конвенцией ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она отреагировала на заявление главы Минобороны Украины Алексея Резникова, назвавшего пять принципов, которыми будут руководствоваться ВСУ при использовании кассетных боеприпасов. Среди них «строгий учёт» и «отчёт».

«Кому он это рассказывает? Учёт и отчёт - это не про Украину при нынешнем киевском режиме», - написала Захарова в Telegram-канале.

Ранее советник Байдена Джейк Салливан официально заявил, что США передадут Киеву кассетные боеприпасы.

Данное решение Белого дома вызвало критику со стороны правозащитников. В частности, международная организация Human Rights Watch (HRW) осудила власти США за намерение передать кассетные боеприпасы Киеву.

В МИД РФ напомнили, что экс-представитель Белого дома Джен Псаки в 2022 году называла применение кассетных боеприпасов «военным преступлением».

Посол России в США Анатолий Антонов сказал, что уровень провокаций Вашингтона «зашкаливает» и приближает человечество к новой мировой войне.