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Захарова отреагировала на слова Резникова про кассетные бомбы

Украинские военные не смогут организовать «строгий учёт и отчёт» при использовании кассетных боеприпасов, запрещенных конвенцией ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отреагировала на слова Резникова про кассетные бомбы
© ТАСС

Так она отреагировала на заявление главы Минобороны Украины Алексея Резникова, назвавшего пять принципов, которыми будут руководствоваться ВСУ при использовании кассетных боеприпасов. Среди них «строгий учёт» и «отчёт».

«Кому он это рассказывает? Учёт и отчёт - это не про Украину при нынешнем киевском режиме», - написала Захарова в Telegram-канале.

Ранее советник Байдена Джейк Салливан официально заявил, что США передадут Киеву кассетные боеприпасы.

Данное решение Белого дома вызвало критику со стороны правозащитников. В частности, международная организация Human Rights Watch (HRW) осудила власти США за намерение передать кассетные боеприпасы Киеву.

В МИД РФ напомнили, что экс-представитель Белого дома Джен Псаки в 2022 году называла применение кассетных боеприпасов «военным преступлением».

Посол России в США Анатолий Антонов сказал, что уровень провокаций Вашингтона «зашкаливает» и приближает человечество к новой мировой войне.

Использование, передача и накопление кассетных боеприпасов запрещены специальной конвенцией ООН от 2010 года Это оружие ведёт к массовой гибели гражданских лиц.

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