Депутат Госдумы ответил на слова Эрдогана о членстве Украины в НАТО

По его словам, считать Украину достойной вступления в НАТО и как-то этому способствовать — это разные вещи. Политик уточнил, что слова поддержки часто так и остаются словами. Он добавил, что Эрдоган стремится быть посредником между сторонами конфликта. По его мнению, он ставит «во главу угла национальные интересы и собственные амбиции».