Сенатор Джабаров: зерновая сделка невозможна без учета позиции России
Реализация зерновой сделки невозможна без учета позиции российской стороны, предупредил в своем Telegram-канале сенатор Владимир Джабаров.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом предположил, что для проведения сухогрузов с зерном могут быть созданы разные гуманитарные коридоры.
Джабаров заметил, что позволив себе такие высказывания, глава Украины «явно погорячился».
Сенатор пояснил, что без разрешения России вывоз украинской сельхозпродукции из портов Николаева и Одессы представляется невозможным.
Кроме того, Джабаров прокомментировал публикации в зарубежных СМИ о том, что Эрдоган в беседе с Зеленским допустил резкие слова в адрес России.
Сенатор выразил надежду, что полученные журналистами сведения окажутся не соответствующими действительности. Он уточнил, что подтверждение этих данных осложнит отношения сторон.