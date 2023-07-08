Реализация зерновой сделки невозможна без учета позиции российской стороны, предупредил в своем Telegram-канале сенатор Владимир Джабаров.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом предположил, что для проведения сухогрузов с зерном могут быть созданы разные гуманитарные коридоры.

Джабаров заметил, что позволив себе такие высказывания, глава Украины «явно погорячился».

Сенатор пояснил, что без разрешения России вывоз украинской сельхозпродукции из портов Николаева и Одессы представляется невозможным.

Кроме того, Джабаров прокомментировал публикации в зарубежных СМИ о том, что Эрдоган в беседе с Зеленским допустил резкие слова в адрес России.