В Госдуме отреагировали на переговоры Зеленского с Эрдоганом

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Так парламентарий, глава фракции ЛДПР в нижней палате парламента, отреагировал на переговоры президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана, по итогам которых последний заявил, что поддерживает вступление Украины в НАТО.

«Нейтральный статус Украины был одним из требований, на которых настаивала российская сторона на переговорах в Стамбуле в конце марта 2022 года. Позиция эта не изменилась», — заявил он.

Слуцкий подчеркнул, что итоги переговоров лидеров Украины и Турции еще предстоит анализировать после получения более подробных данных.