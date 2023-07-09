В Финляндии высказались о кризисе дипломатических отношений с РФ

Кризис дипломатических отношений России и Финляндии дает северной стране повод задуматься о закрытии российского консульства на Аландских островах. Соответствующее заявление 8 июля сделал финский политолог Хенри Ванханен.

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Он убежден, что в обозримом будущем ситуация может стать неприятной для финской стороны. Так, в ответ на закрытие генконсульства страны в Санкт-Петербурге Хельсинки могут ответить зеркально, закрыв генконсульство РФ в Турку, сообщает Ilta-Sanomat.

Ванханен также уверен, что при закрытии российских консульств в Финляндии Москва может пойти на аналогичные меры, подчеркнув, что Кремль в любом случае оставит последнее слово за собой.

С 10 июля Финляндия ужесточит въезд в страну для российских абитуриентов и бизнесменов.

В начале июня стало известно, что Финляндия решила установить камеры видеонаблюдения на строящемся заборе на границе с Россией. Пограничники ответили на критику финнов, которым не понравилось хлипкое сооружение на границе, стоившее порядка 380 миллионов евро.

До этого в Сети стали распространяться фото участка забора. Некоторые пользователи начали писать, что такие ограждения похожи на забор вокруг детского сада или на садовую изгородь. Финский специалист Юсси Лайне назвал проект пустой тратой денег налогоплательщиков.