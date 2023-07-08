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В Кремле высказались о возможности встречи Путина и Эрдогана

Определенности со встречей президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана пока нет. Так о встрече двух лидеров высказался пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Как сообщили в Кремле, контакты двух президентов возможны, однако договоренностей о встрече нет.

«Контакты возможны. Точных дат пока нет», — подытожил Песков.

Ранее Эрдоган на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле выразил надежду на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по зерновой сделке как по телефону, так и очно.

Эрдоган назвал тему переговоров с Путиным в августе

О возможной встрече Путина с Эрдоганом сообщал турецкий канал A Haber. Отмечалось, что это может произойти после сегодняшних переговоров турецкого лидера с Зеленским.

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