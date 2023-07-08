Климов призвал к качественному расширению БРИКС

БРИКС необходимо качественное, а не искусственное расширение, следует учитывать различные форматы членства в организации. Об этом 8 июля заявил в ходе мероприятия в Стамбуле заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

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Сенатор констатировал, что сейчас поступает много заявок на вступление в организацию, однако главной ее целью является консолидация усилий суверенных стран, в связи с чем было бы неправильным стремиться «получить больше стран, больше флагов».

«Я все-таки сторонник того, чтобы при этом качество добавлялось», — цитирует РИА «Новости» Климова. В качестве примера парламентарий привел Шанхайскую организацию сотрудничества, которая не расширялся в быстром темпе, отметив, что и БРИКС изначально включал в себя только три государства.

«Как будет развиваться БРИКС, покажет время. У нас уже есть Новый банк развития БРИКС, он встает на ноги, пул резервных валют, который должен себя показать — я думаю, это будет после саммита в августе», — сказал он.

Законодатель также выразил надежду, что внутренние расчеты в рамках государств объединения станут органичны ее принципам, и использование токсичных валют иностранных государств будет прекращено.