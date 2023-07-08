Володин анонсировал принятие решения Госдумой о запрете на смену пола

Госдума в течение июля примет решение о запрете смены пола. Об этом сообщил в субботу спикер нижней палаты Вячеслав Володин в Telegram-канале .

"Традиционные семейные ценности важны для каждого из нас. Вчера президент Чехии [ Петр Павел ] заявил, что "если, не дай бог, победит Россия - все западные ценности будут уничтожены". Одним словом, озвучил, что замышляют Вашингтон и Брюссель. Они хотят навязать чуждые нам псевдоценности, разрушить идентичность нашего народа. Их планы обречены на провал <…>. В течение июля примем решение о запрете смены пола", - написал Володин.

Речь идет об инициативе, внесенной в Госдуму в мае депутатами всех пяти думских фракций во главе с Володиным. Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" предлагается дополнить положением, согласно которому "запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека", в том числе формирование первичных или вторичных половых признаков. При этом законопроект позволяет медицинское вмешательство для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей, но только "по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения".